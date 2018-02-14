بالصور.. زوجة تتلقى هدية عيد الحب ذاتها منذ 39 عاما

متابعات(صدى):

أثار زوجان أمريكيان يُدعيان ” رون ودون ” ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر قصتهما بوسائل الاعلام والتي بينت حبهمها وترابطهما ، وخاصة في عيد الحب الذي يمثل يوم خاص بالنسبة لهما تتلقى فيه دونا هديتها هي نفسها كل عام منذ 39 عاماً .

وبدأت علاقة الزوجان كما روتها وسائل الاعلام الأمريكية ، أنه في عام 1979، التقى الزوج الأمريكي من مدينة “ألباكركي” في الولايات المتحدة الأمريكية، “رون” وكان يعمل موظفا في التأمينات، مع دونا.

وفي أول احتفال يجمع بينهما بمناسبة “يوم الحب” طلبت “دونا” هديتها، عبارة عن علبة تحتوي على الشيكولاتة، من محل بالمدينة، وكانت هذه هي هديتها التي تتلقاها منذ هذا الحين وإلى اليوم.

وقال الزوجان إنهما سعيدان بهذا الطقس الخاص، وسيستمران عليه إلى آخر الحياة.

ويقول رون، إنه حين قام بشراء هذه الهدية لأول مرة منذ 39 عاما، لم يكن يفكر في أنها ستكون تقليدا مميزا، وأن البائع في المحل أخبره بأنه إذا جاء لشراء هدية “يوم الحب” نفسها في العام المقبل، سيقوم بخفض السعر من أجله.

ورغم انه أنه في عام 2014، تم تشخيص “دونا” بالخرف وانتقلت إلى دار رعاية، لأنها لم تعد قادرة على رعاية نفسها ، الا أن هذا لم يمنعه من القيام بطقسه الرومانسي الخاص .