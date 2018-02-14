بالفيديو.. فتاة تحطم سيارة ” ألفا روميو ” بكعب حذائها

بكين(صدى):

أقدمت فتاة صينية تُدعى ” وانج ” على محاولة تحطيم سيارة ألفا روميو جديدة معروضة للبيع في مركز تسوق بركلها عدة مرات بحذائها .

حيث نُشر مقطع فيديو لوانج تركل السيارة مرارا وتكرارا بحذائها ذي الكعب العالي، واعتدت على رجال الشرطة الذين حاولوا اعتقالها في نانجينج بالصين.

في بداية الفيديو، ظهرت السيدة تقترب من السيارة الحمراء قبل أن تنفس غضبها عن طريق ركل السيارة مرارا وتكرارا، حيث حاول زميلها منعها من تخريب السيارة دون جدوى.

وعندما اقترب موظفو مركز التسوق لتهدئتها، زعموا أنها أهانتهم وقاومت أمر اعتقالها عندما وصل رجال الشرطة، واعتدت على أحد الضباط.

فيما أعلنت وسائل الإعلام انه من المتوقع أن تدفع وانج 17121 جنيه إسترليني لإصلاح السيارة.