بالصور.. ” السديس ” يزور جناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية

سعيد العجل(صدى):

زار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي تتواصل فعالياته، على أرض الجنادرية بمدينة الرياض.

وكان في استقبال معاليه ــ لدى وصوله إلى الجناح ــ سعادة مدير مكتب الوزير المساعد للبرامج والمناسبات المشرف على الجناح عبدالله بن مدلج المدلج وعدد من العاملين في الجناح، حيث استمع ــ خلال تجواله في الجناح ــ إلى شرح موجز عن مكوناته وأركانه، وأبرز الخدمات التي يقدمها لرواد وزائري الجنادرية.

وأعرب الدكتور السديس, عن سعادته الغامرة بزيارة جناح الشؤون الإسلامية التي وصفها بالعريقة بمنجزاتها وخدماتها المتميزة، مبينًا أن الجناح بمعروضاته يعكس حرص المسؤولين بالوزارة وفي مقدمتهم معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، على التميز في إظهار رسالة المملكة المباركة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

وفي ختام الزيارة, تسلم الشيخ السديس من المشرف على الجناح الأستاذ عبد الله بن مدلج المدلج، درع وزارة الشؤون الإسلامية، كما قدَّم معاليه درع الرئاسة للوزارة؛ تقديرًا للجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها في خدمة الإسلام والمسلمين، والعديد من إصدارات الرئاسة.

يذكر أن جناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية تميز هذا العام بتنوع الخدمات التي يقدمها لروادها من مختلف شرائح المجتمع، كما حظي بزيارة عدد من الشخصيات الإسلامية، إضافة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية التي تواكب رؤية المملكة (2030)، وكانت محل إشادة وثناء من الزائرين.

