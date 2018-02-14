مشرف العين الإماراتي يصف قرارت حكم مباراة الهلال بـ ” المستفزة “

ماجد محمد(صدى):

شن مشرف فريق نادي العين الإماراتي، محمد عبيد حماد، هجوما حادًا على حكم مباراة الفريق أمام الهلال في أولى مواجهات البطولة الأسيوية.

وقال “حماد ” ، إن المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، شهدت عدد من القرارت التحكيمية، المستفزة، على حد وصفه.

وأضاف: ” الحكم لم ينجح في اعتماد أسلوب التعامل مع لاعبي فريق العين على صعيد التخاطب، بالإضافة إلى التسرع في إشهار البطاقات على عكس تعامله مع المنافس ” .

واستكمل: ” مثل تلك الأمور من الحكم تستفز أي مدرب حريص على مصلحة فريقه، خصوصاً في ظل إفراطه بتوزيع البطاقات، الأمر الذي ربما يؤدي افتقاد الفريق جهود عدد من اللاعبين في مراحل حاسمة من المسابقة، إثر حصولهم على إنذارات غير مستحقة “.