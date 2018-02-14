3.3 مليون أسرة لديها سيارات في المملكة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن نتائج مسح إحصائي أجرته الهيئة للمساكن بالمملكة، والذي كشف عن وجود 3.3 مليون أسرة سعودية، تمتلك سيارات خلال العام الماضي 2017م، في المملكة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة، في مقدمة الأسر السعودية التي تمتلك سيارات من حيث العدد، وذلك بنحو 798 أسرة، بينما جاءت الرياض في المرتبة الثانية بنحو 794 أسرة.

وتوصلت نتائج المسح، إلى وجود 65% من الأسر المالكة للسيارات، تمتلك سيارة واحدة، ويصل عددها إلى 2.1 مليون أسرة سعودية، فيما وجدت 23% أسرة تمتلك سيارتين، و11.7% تمتلك أكثر من 3 سيارات.