” الإنذار المبكر ” : يحذر من رياح مثيرة للأتربة بمكة المكرمة
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيه متقدم، لأهالي منطقة مكة المكرمة، من وجود أتربة مثارة؛ تتسبب في شبه انعدام للرؤية، وتشمل مناطق ” الخرمة – تربة – رنية ” ، والأجزاء المجاورة لها.
كما أوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع، أنه سيكون هناك استمرار لنشاط الرياح، ما بين الساعة 3 للساعة 11 ، ويتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، تصل إلى أقل من 1كم أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
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