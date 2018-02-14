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” الإنذار المبكر ” : يحذر من رياح مثيرة للأتربة بمكة المكرمة

” الإنذار المبكر ” : يحذر من رياح مثيرة للأتربة بمكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيه متقدم، لأهالي منطقة مكة المكرمة، من وجود أتربة مثارة؛ تتسبب في شبه انعدام للرؤية، وتشمل مناطق ” الخرمة – تربة – رنية ” ، والأجزاء المجاورة لها.
كما أوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع، أنه سيكون هناك استمرار لنشاط الرياح، ما بين الساعة 3 للساعة 11 ، ويتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، تصل إلى أقل من 1كم أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية.


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