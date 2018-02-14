جامعة الطائف تنفي وجود نية لفتح برامج الدكتوراة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نفى الدكتور حسام زمان، مدير جامعة الطائف ، وجود نية لدى الجامعة لفتح برامج للدكتوراه، لا الآن ولا في المستقبل القريب ، حيث أكد أن الجامعة ستعمل على مراجعة شاملة ودقيقة لبرامج الماجستير المقدمة حالياً.

على أن يتم ذلك من خلال برنامج مماثل لبرنامج التحول البرامجي، الذي كان قد تم تطبيقه في مرحلة البكالوريوس العام الماضي، وذلك من أجل ضمان جودة البرامج وجودة مخرجاتها.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح لمدير الجامعة، مع موظفي الكادر الإداري والفني، أمس الثلاثاء، حيث أوضح خلال اللقاء، أن الجامعة تسعى إلى التعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك لعقد دورات لمنسوبات شطر الطالبات.

كما لفت ” زمان ” ، إلى قيامه بعقد لقاءات مع قيادات المعهد، وذلك بغرض مناقشة تفعيل البرامج التدريبية على مستوى القيادات والموظفات، مشيرًا إلى إطلاق الجامعة مبادرة خاصة لمنسوبيها، في مجال التدريب تستمر 6 أشهر، تشتمل على برامج تدريبية داخلية وخارجية للموظفين.

فيما أكد ” زمان ” ، أن سياسة الجامعة تمضي وفق رؤية المملكة2030 ، وذلك بهدف تمكين المرأة السعودية من العمل بالوظائف الأكاديمية والإدارية، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع تولي أي موظفة منصبًا إداريًا.