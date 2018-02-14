الإطاحة بإماراتي هدد طليقته السعودية بالقتل

أبو ظبي(صدى):

قامت الجهات الأمنية في أبوظبي، باعتقال مواطن إماراتي قام بتهديد طليقته السعودية بالقتل، إن لم تغادر البلاد وتعود إلى ديارها.

وأوضحت مصادر أن المرأة السعودية أطلعت المحكمة الجنائية الابتدائية في أبو ظبي بأنها طليقها إماراتي الجنسية قام بوضع مسدس على رأسها حين طالبته بالنفقة لطفليهما، مهددًا إياها بالقتل ما لم تعد إلى السعودية، كما هدد شقيقها إن طالب بحقوقها.

وكانت المرأة انفصلت ع زوجها بعد زواج دام 6 سنوات بسبب مشاكل عائلية، وغادرت إلى المملكة بصحبة طفليهما ولكن عادت مرة أخرى إلى الإمارات عقب أن علمت أنه يستعد للزواج، مطالبه إياه بالنفقة على طفليهما وتقديم الدعم المادي.