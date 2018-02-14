حسين الجسمي ينشر أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

نورة الشهري(صدى):

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه الشخصي علي ” انستجرام ” فيديو لأغنيته الجديدة والتي طرحها بمناسبة عيد الحب، الأغنية تلحينه وغنائه و من أشعار حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

حيث حقق الفيديو تفاعل كبير علي مواقع الواصل الاجتماعي، من قبل محبي ومتابعي حسين الجسمي، فجمهوره كبير ومنتشر في جميع أنحاء الوطن العربي.

والجدير بالذكر أن آخر أغاني حسين الجسمي ، هي التي حملت عنوان ” أحبك ” من كلمات الشاعر أحمد الصانع وألحان حسين الجسمي وتوزيع موسيقى ومكس وماستر للمايسترو وليد فايد ، وحققت أكثر من مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، وذلك في 3 أيام فقط من طرحها.