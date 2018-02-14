أمريكا: السجن مدى الحياة لمنفذ هجمات مانهاتن

واشنطن(صدى):

حكم القضاء الأمريكي على أحمد رحيمي الأمريكي من أصل أفغاني، بالسجن مدى الحياة، لقيامه بتفجيرات وقعت في مانهاتن في سبتمبر 2016 ولم يبد أي أسف عما فعله بل اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بدفعه إلى التطرف.

وقال رحيمي خلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، إنه اتجه إلى التطرف بعد معاناة طويلة من ” التمييز ” لأنه كان يرتدي زيه كمسلم متدين، فضلًا عن تعرضه لاستجوابات أثناء السفر الجوي.

وجدير بالذكر، إنه أوضح التحقيق أن رحيمي بدأ يوم 17 من سبتمبر 2016 بوضع قنبلة في نيوجيرسي كان يفترض أن تنفجر عند بدء سباق للجري، لكن انطلاق السباق تأخر ولم تؤد القنبلة إلى أضرار.

كما توجه رحيمي بعد ذلك إلى نيويورك حيث وضع قنبلتين يدويتي الصنع في حي تشيلسي المزدحم جدًا في قلب مانهاتن، ولم تنفجر إحدى القنبلتين، لكن الثانية التي وضعت في سلة للمهملات في الشارع 23 أسفرت عن جرح 31 شخصًا وأدت إلى حالة من الهلع في ثاني مدن الولايات المتحدة نيويورك.