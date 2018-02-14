بالفيديو.. فورد GT الجديدة تبدأ عمليات التسليم في أوروبا

واشنطن(صدى):

قد تكون فورد قد قدمت موديلات GT في معرض ديترويت 2015 ولكن الجيل الثاني من السيارة لايزال نادر في الطرق الأمريكية لأن الانتاج بدأ في ديسمبر 2016 ومصنع الشركة في أونتاريو يأخذ وقته بالكامل في انتاج السيارة. كما أن السيارة محدودة الانتاج كذلك حيث سيتم انتاج 250 نسخة فقط كل عام حتى عام 2020 وهو أمر لا يعتبر جيد لعدد 6.506 شخص قاموا بطلب شراء السيارة.

وقد أعلنت فورد ان أول نسخ GT وصلت للقارة الأوروبية ليتسلمها صاحبها من الدانمارك جاسون وات وهو واحد من أكثر من 6000 شخص قاموا بطلب شراء السيارة منذ أكثر من عامين وتحمل السيارة الأوروبية الأولى حلة سباقية خاصة Gulf Oil.

وقال صاحب السيارة وات أن سيارته GT ربما تكون أسرع سيارة في العالم يمكنها الركن في مواقف ركن سيارات المعاقين لأن الرجل الدانماركي معاق جسدياً بصورة كاملة بسبب حادث دراجة نارية ، وتحمل السيارة الفائقة محرك V6 بشاحنين توربينيين بقوة 647 حصان وسرعة قصوى تبلغ 347كمساعة, كما زودت بقضبان فوق السقف لتحميل الكرسي المتحرك لصاحب السيارة ويبلغ سعر السيارة 450 ألف دولار.