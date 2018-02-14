بالفيديو والصور.. 250 داعشيا يسلمون أنفسهم لـ ” دحر الغزاة ” في سوريا

دمشق(صدى):

قامت غرفة عمليات ” دحر الغزاه ” ، الناطقة باسم فصائل الجيش الحر وغيرها من الفصائل المقاتلة شمال سوريا، بنشر مقطعًا فيديو، يظهر فيه عدداً من الأشخاص المنتمين لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، من بينهم طفل عراقي، ومقاتلون آخرون من إندونيسيا وغيرها، يسلمون أنفسهم للغرفة، في أدلب السورية.

جاء ذلك بعد أن سلم 250 مقاتل من ” داعش ” ، مع أفراد من عائلاتهم، أنفسهم، أمس الثلاثاء، إلى فصائل ” إسلامية ” مقاتلة، وذلك بمحافظة ” إدلب ” في سوريا، وذلك بعد محاصرتهم في بلدة الخوين بريف إدلب، الأمر الذي جعل المحافظة بأكملها خالية من التنظيم.

وفي السياق ذاته، كشف أبو المجد الحمصي، الناطق باسم فصيل جيش النصر، عن اشتباكات طاحنة دارت منذ يومين في المنطقة، حيث داهمت مدفعية النصر، أوكار داعش في منطقة الخوين، حتى رضخوا لتسليم أنفسهم.

وأشار ” الحمصي ” ، إلى أنه سيتم عرض مقاتلي التنظيم أمام المحكمة المختصة، ليتم التحقيق معهم بهدف القضاء على الخلايا التي زرعوها.