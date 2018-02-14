الحربي: حادثة حارس مدرسة بنات الصفا فردية

نايف السالم(صدى):

قال المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي، أن حادثة اعتداء حارس مدرسة ابتدائية على زميله بثانوية مجاورة، الأحد الماضي، في مجمع البنات بحي الصفا في جدة، هي واقعة فردية وغريبة على مجتمع حراس المدارس.

وزار ” الحربي ” الحارس المصاب ليطمئن على حالته الصحية واستقرارها، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة لتأدية ما أوكل إليه من مهمات. كما أشاد بالدور الذي يقوم به حراس المدارس للمساعدة في الحفاظ على النظام المدرسي داخل مؤسسات التعليم.