وفاة 15 شخصا وإصابة 222 آخرين بسبب ثلوج اليابان

طوكيو(صدى):

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، مقتل 15 شخصًا وجرح 222 آخرين جراء تساقط كثيف للثلوج شمال اليابان وساحل البحر الياباني.

وأوضحت السلطات أن الوفيات سجلت في 3 ولايات ” فوكوي، بييغاتي، وتويامي ” وهم الأكثر تعرضًا لتساقط الثلوج، حيث ارتفاع الغطاء الثلجي في ولاية فوكوي إلى 2.78 مترًا، وفي نييغاتي 2.5 مترًا وفي تويامي أكثر من 60 سنتمترًا.

كما أشارت إلى أن السبب الرئيسي في الوفاة يعود إلى انهيار الثلوج فوقهم أثناء أعمال تنظيف السقوف، خوفًا من انهيار السقوف على المنازل بسبب الثلوج.