مستشفيات الرياض تستقبل 1122 حالة أزمة ربو بسبب الغبار

سعيد العجل(صدى):

كشفت صحة الرياض ان مستشفياتها الحكومية استقبلت 1122 حالة طارئة؛ جراء استنشاق الغبار والأتربة المتطايرة نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت صحة الرياض أن جميع مستشفيات المنطقة كانت على أهبة الاستعداد في ظل متابعة من مدير عام الشؤون الصحية الدكتور ناصر الدوسري بالمنطقة لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة لموجة الغبار.

وأضافت: استقبل مستشفى اليمامة للأطفال والنساء الولادة العدد الأكبر من الحالات الطارئة التي تعرضت لمتاعب ومشكلات صحية جراء الغبار؛ حيث بلغ العدد “325 حالة حتى مساء اليوم الاربعاء.

كما استقبل مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية 135حالة، واستقبل مستشفى نفي 104حالة، ومستشفى الخاصرة 46، ومستشفى حوطة سدير 30، ومستشفى الإيمان العام 62، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل 75 ومستشفى عفيف 42 حاله مستشفى الامير سلمان بن محمد بالدلم 16 حالة ومستشفى شقرا ء62 حاله مستشفى حوطة بني تميم 25 حاله مستشفى ساجر 18 حالة مستشفى الارطاوية 42 حالة مستشفى الملك خالد بالمجمعة 30 حالة مستشفى الملك سلمان 105 حالة مستشفى ومستشفى وادي الدواسر 5 حالة

وبينت صحة الرياض سوف يتواصل الاستعداد الكامل في جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات الرياض؛ لاستقبال أي حالات أخرى خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ودعت جميع مرضى الربو والجهاز التنفسي إلى الحذر من استنشاق الغبار أو التعرض لتيارات هوائية حاملة للأتربة الخفيفة، وذلك باستخدام الكمامة لتجنب أي مضاعفات صحية.