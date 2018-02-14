فيديو غريب لقط يحاول مداعبة عصفور

متابعات(صدى):

أثار قط ذهول واستغراب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو يرصد سلوك غريب له مع عصفور صغير .

فبدلا من مهاجمة القط للعصفور كما هو متوقع، أخذ يرفص عليه بقدمه بحنان بالغ وبحرص شديد لكي لا يؤذيه، فيما ظهر العصفور وهو يقف مستسلما تماما للقط والذي يبدو أنه نجح في محاولة استئناسه.