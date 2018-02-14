فيديو غريب لقط يحاول مداعبة عصفور
أثار قط ذهول واستغراب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو يرصد سلوك غريب له مع عصفور صغير .
فبدلا من مهاجمة القط للعصفور كما هو متوقع، أخذ يرفص عليه بقدمه بحنان بالغ وبحرص شديد لكي لا يؤذيه، فيما ظهر العصفور وهو يقف مستسلما تماما للقط والذي يبدو أنه نجح في محاولة استئناسه.
We were holding our breath as this cat tried to pet a bird.Spoiler: We're still squealing from cuteness.😻🙀(Via Jukin)
Posted by Fluff Squad on Tuesday, February 6, 2018
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