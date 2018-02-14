” البيئة ” تعلن فرض الحظر على صيد القبقب في الخليج العربي

سعيد العجل(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرض الحظر على صيد القبقب في الخليج العربي لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء المدة المقررة حسب القرار الوزارة السابق.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزارعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن فرض الحظر سابقاً أسهم في الحفاظ على مخزون القبقب وأدى إلى تحسن في مخزونه وتوفره في المصايد أثناء موسم صيده.

وأفاد أن حظر صيد القبقب في سواحل الخليج العربي يبدأ في 15 فبراير ويستمر حتى 15 مايو من كل عام، مشيراً إلى أن الحد الأدنى المسموح بصيده عندما يكون طول 7 سم، داعياَ الصيادين إلى الالتزام بذلك وإعادة أمهات القبقب المحملة بالبيض أثناءعمليات الصيد للبحر مرة أخرى حفاظاً على المخزون.