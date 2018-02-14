أهالي القطيف ينتظرون مستقبلا مشرقا لحي العوامية

نايف السالم(صدى):

أكد أهالي القطيف، ان حي العوامية ينتظره مستقبل مشرق بعد 12 شهراً من الآن، بعد ما كان وقر للإرهاب والإرهابيين، الذي اتخذوه ملجأ لهم، للاختباء من عيون الأمن، والتخطيط لعملياتهم الإرهابية.

وأعرب الأهالي عن شكرهم لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سملنا بن عبدالعزيز ” حفظه الله “، لإعادة بناء منطقتهم من جديد، في إشارة إلى وضع حجر الأساس لمشروع وسط العوامية، الذي ينتهي بعد عام من الآن.

وأوضح الأهالي أن القيادة الرشيدة ” حفظها الله “، تعمل بجد وإتقان لوقف امتداد الإرهاب في القطيف، من خلال الأعمار والتشييد وإرساء قواعد تمهد لبناء الحضارات.

يذكر أن المشروع يقع على مساحة 180 ألف متر مربع، ويشمل عدداً من المعالم المعمارية التي توفر خدمات متعددة.