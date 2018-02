هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جمهور كرة القدم بمناسبة يوم الحب، بطريقته الخاصة.

ونشر الفيفا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”، فيديو للاعب البرازيلي دانى ألفيس الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، وهو يهنئ المتابعين بعيد الحب بطريقة طريفة.

Happy #ValentinesDay, football lovers! ⚽❤

With special thanks to @DaniAlvesD2 😘 pic.twitter.com/lRF3lRQKKX

— FIFA.com (@FIFAcom) February 14, 2018