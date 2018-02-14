بالصور.. موشينو تطلق مجموعتها الجديدة لموضة ربيع 2018

متابعات(صدى):

يفضل الكثير من الفتيات ارتداء ملابس الماركات الفخمة، ويتصفحن الانترنت للبحث عن أحدث أزياء الموضة، لذلك يقدم بيت الأزياء العالمي موشينو، مجموعة من المنتجات الفخمة من الملابس والإكسسوارات والحقائب والأحذية المخصصة للرجال والنساء حول العالم، وإليك أجمل ما جاء في المجموعة.

1.البليزر:

الكثير من الفتيات يعشقن ارتداء البليزر وهناك أخريات يجب عليهن ارتدائه في أوقات العمل اليومية، لذلك أصدر بيت الأزياء العالمي “موشينو” البليزر الأسود ذو التطريز والنقوش المختلفة، والبليزر الأبيض الذي يمكنك أن تغلقيه من الأمام والممسك بحزام من منطقة الخصر، وأخيراً الجاكت الجلد الذي لا تستغني عنه الفتاه في الأجواء الربيعية.

ولأن قماش التُل الخفيف موضة جداً أعلنها الكثير من بيوت الأزياء العالمية، أصدر موشينو الجيب ذو طبقات التل الكثيرة المنفوشة التي يمكنك أن ترتديها في المناسبات المختلفة، إلى جانب الجيب الطويلة التي يمكنك أن ترتديها في المناسبات أو في يومك الكاجوال.

3.الفستان:

اعتمد بيت الأزياء العالمي على صدور الفستان بشكل طبقات أوراق الوردة بمختلف الأشكال والألوان، فيصدر الفستان الطويل المنفوش باللون البنفسجي من طبقات الحرير والممسك من الوسط، والفستان القصير من الأمام والطويل من الخلف وأيضاً يغلب عليه طابع طبقات الورد.