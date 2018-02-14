بالفيديو.. عاصمة رملية تعم سماء الرياض

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو يرصد لحظة وصول العاصفة الرملية إلى مدينة الرياض، فجر اليوم الأربعاء، حيث أظهر الفيديو الغبار والأتربة التي غطت سماء المدينة، ذلك مع وجود نشاط للرياح، مما أدى لتدني مستوى الرؤية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد، كانت قد حذرت سكان منطقة الرياض، من رياح مثيرة للغبار والأتربة، تشهدها المنطقة اليوم الأربعاء، كما قامت إدارة تعليم الرياض، بتعليق الدراسة اليوم بكافة مدارس المنطقة.