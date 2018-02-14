القبض علي متهم بـ 39 قضية نصب واحتيال في الشركة التي يعمل بها

كانبرا(صدى):

ألقت السلطات الأسترالية المختصة القبض علي رجل أسترالي يبلغ من العمر 25 عاما، بعد توجيه 39 تهمة نصب واحتيال له، بعد أن تمكن من الحصول على ما يزيد على 2.1 مليون دولار أسترالي من صاحب الشركة التي كان يعمل بها عن طرق النصب والتزوير.

وبدأت فرقة مكافحة الجرائم المالية التحقيق في الأموال التي حصلها الرجل، الذي يفترض أنه كان موضع ثقة في شركة توريدات طبية، من حسابات مصرفية شخصية بفواتير مزورة.

حيث قام الرجل باستخدام بطاقة الائتمان الصادرة عن الشركة للقيام بعمل مدفوعات مزورة وغير مصرح بها لشركة أخرى هو المدير الوحيد لها، وقد قدم هذه الفواتير المزورة على مدى عامين تقريبًا، وبلغت جملتها نحو مليون و237 ألفًا و806 دولارات أسترالية .

مع العلم أن الرجل سيمثل أمام المحكمة في مارس المقبل، للحكم في القضايا.