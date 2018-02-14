عرض سيارة لايكان هايبر سبورت المثيرة بسعر خيالي

بيروت(صدى):

تعتبر لايكان هايبر سبورت سيارة مثيرة بحق لأسباب عديدة فهي سيارة مصنعة من قبل شركة W Motors اللبنانية وظهرت السيارة في الجزء السابع من سلسلة أفلام Fast and Furious ويتجاوز سعرها 3 مليون دولار.

وفي عالم تتواجد فيه سيارات مثل كونيجسيج وباجاني ولافيراري أبيرتا وبوجاتي شيرون فالمبلغ سابق الذكر ليس مستغرب ولكن لايكان هايبرسبورت التي تأتي بهذا السعر ليس لها تاريخ مثل الموديلات الأخرى .

وتعرض هذه السيارة لايكان هايبرسبورت الفضية الجديدة للبيع في دبي في صوة جيمس ايديشن مع سعر 3.335 مليون دولار وصنعت من السيارة 7 نسخ فقط ولكن ربما تنتج نسخ أخرى من السيارة’ وتحمل السيارة محرك سداسي الاسطوانات سعة 3.7 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 780 حصان ولكنه ليس المحرك الأكثر اثارة مع تواجد موديلات باجاني ولامبورجيني وفيراري بمحركات V12. ويتوقع ارتفاع قيمة سيارات لايكان هايبرسبورت في صورتها المستعملة في الفترة القبلة.