صدمة مروعة لتلميذة أسترالية بسبب ثعبان

كانبرا(صدى):

فوجئت تلميذة أسترالية بثعبان أسود ذي بطن أحمر ينزلق على يدها، أثناء محاولتها الحصول على وجبة الغداء في حقيبة الظهر الخاصة بها، مما أدى إلى صدمتها وروعها.

وأبلغت الفتاة الصغيرة وهي تلميذة في مدرسة ” أوجاستا ستيت ” بضاحية بريسبن، معلمها، الذي ضغط على الجيب الأمامي لحقيبة الظهر قبل أن يستدعي متخصصًا في صيد الثعابين.

وقالت لانا فيلد المسؤولة في جمعية بريسبن لصيد الثعابين ” سنيك كاتشرز بريسبن ” ، اليوم الأربعاء، بأن طول الثعبان شبه البالغ، يبلغ 60 سنتيمترًا، مشيرة إلى أن تلك الثعابين تحب الاختباء في الجحور المظلمة؛ حيث أنه ربما انجذب للون الأسود الذي تميزت به حقيبة الفتاة الفاخرة.

وجدير بالذكر، الثعابين السوداء ذات البطن الأحمر التي توجد في شرق أستراليا، لدغتها غير قاتلة؛ ولكنها تتسبب في مشكلات صحية كبيرة؛ مثل الإضرار بالعضلات والأعصاب.