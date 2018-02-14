صحة المدينة توضح طرق الوقاية من الغبار

نايف السالم(صدى):

أوضحت صحة المدينة المنورة، طرق الوقاية من الغبار، والذي يعتبر من ملوثات البيئة، كما أنه له عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

وأشارت صحة المدينة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن طرق الوقاية تتمثل في الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، بالإضافة إلى تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

ونبهت الصحة مرضى الربو قائلةً: ” احمل معك دومًا بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، كما يجب الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب لك. ” ، لافتةً إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.