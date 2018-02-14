بالصور.. ” السديس ” يزور جناح ” مسك الخيرية ” بالجنادرية 32

علي القحطاني (صدى):

قام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بزيارة جناح مؤسسة ” مسك ” الخيرية، بمهرجان الجنادرية 32 للتراث والثقافة .

جاء ذلك بصحبة المستشار أحمد بن محمد المنصوري، مدير عام إدارة العلاقات العامة، حيث استمعا عند وصولهم للجناح، إلى شرح موجز عن الجناح ومكوناته، وأبرز الخدمات التي يقدمها لرواد المعرض من مختلف شرائح المجتمع، وذلك من قِبل المشرفين عليه.

و أعرب ” السديس ” عن سعادته بزيارة معرض ” مسك ” الخيرية، وذلك أثناء تسجيله كلمة في السجل الذهبي للجناح 32، حيث قال: ” لقد سررت بما رأيت من جهود مباركة ومبذولة في نشر أهداف المؤسسة ” .

كما وجه ” السديس ” الشكر للقائمين بهذا الصرح الخيري، وفي مقدمتهم سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد – حفظه الله – والنخبة المتميزة وعلى رأسهم بدر بن محمد العساكر، أمين موسسة ” مسك ” ، وجميع المشاركين بالمعرض.

يشار إلى تقديم ” السديس ” ، درع الرئاسة، لمؤسسة ” مسك ” الخيرية، وذلك تكريماَ لجهودها الكبيرة والمتواصلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وذلك في ختام الزيارة.

