أسباب رائحة القدم الكريهة وطرق التخلص منها

متابعات(صدى):

يُعتبر ارتداء الأحذية المقفولة و المبطنة بالألياف الصناعية خاصة في الشتاء، غالبًا ما يسبب لدى البعض رائحة القدم الكريهة، مما يشعرك بالحرج عند الشعور بالحاجة لخلع حذائك أمام الآخرين.

أسباب رائحة القدم الكريهة :

يُعد تعرق القدمين من أكثر الأسباب التي تؤدى إلى هذه الرائحة الكريهة، كما أن غسلها دون تنشيفها يوفر الرطوبة التى تعد بيئية خصبة لنمو الميكروبات.

كما أن الجوارب والأحذية المصنوعة من الألياف الصناعية تزيد من إفراز العرق في القدم، وبالتالي نمو الفطريات التي تؤدى إلى حدوث مشكلة الرائحة الكريهة.

طرق التخلص من الروائح الكريهة :

تساعد البيكينج صودا في القضاء على الروائح عن طريق القضاء على البكتيريا التي تسبب رائحة القدم، ضعي 1/4 كوب من صودا الخبز مع 2 لتر من الماء الدافئ.

ضعي قدميك في هذا الخليط لمدة 10 دقائق، ويمكن رش البيكينج صودا في الحذاء وداخل الجوارب كبديل لبودرة القدم.

كما أن هناك زيوت طبيعية تساعدك علي التخلص من الروائح الكريهة، مثل زيت خشب الصندل، وزيت جوز الهند حيث يحتوى كل منهما على مضادات للبكتيريا التي تسبب رائحة القد، ويمكنك مزج بضعة قطرات من هذه الزيوت وتدليك القدم وبين أصابعك، وتركها ليمتصها الجلد تمامًا.

ولتجنب هذه الروائح يجب من تجفيف القدم جيدًا قبل ارتداء الأحذية والجوارب، وغسل القدم يوميًا صباحًا ومساءً بالصابون والماء، ويمكن إضافة خل التفاح له لقتل الفطريات وتوفير التطهير للقدم.