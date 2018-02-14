التعليم تفتتح 3 معارض بالرياض للتعريف بخطط التعليم ضمن رؤية 2030

حمود العنزي(صدى):

يفتتح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي غدًا , معرض وزارة التعليم بسوق الحمراء مول ضمن ثلاثة معارض ستقام في مراكز التسوق الكبرى بالعاصمة الرياض.

وأوضح مدير الإعلام التربوي بتعليم الرياض علي الغامدي أن هذه المعارض تأتي ضمن مبادرات التعليم في برنامج التحول الوطني في رؤية 2030 التي تهدف إلى تعريف المجتمع بخطط وزارة التعليم وبرامجها خلال الرؤية الوطنية، مشيرا إلى أن المعارض الثلاثة ستقام خلال يومي الخميس والجمعة ابتداء بسوق الحمراء مول في الفترة من 29 إلى 30 ثم سوق غرناطة مول في الفترة من 6 إلى 7 من الشهر القادم , وانتهاء بسوق الرياض غاليري في الفترة من 13 إلى 14 من ذات الشهر .

ووجّه الغامدي الدعوة لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات وكافة أفراد المجتمع إلى زيارة المعارض للاطلاع على ما تحتويه من أنشطة وفعاليات وبرامج هادفة.