زوجة كفيفة في دعوى خلع: ” استغل إعاقتي وخانني على فراش الزوجية “

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة بالقاهرة مؤكده ” زوجي استغل أنني كفيفة وخانني على فراش الزوجية ” .

وروت الزوجة الكفيفة مأساتها ومعاناتها مع زوجها في تصريحات لصحف محلية ، قائلة ، لم يكن بيني وبين زوجي سابق معرفة، وقال لأسرتي إنه شاهدني في الشارع وأعجب بي، أخبرته أنني كفيفة، لكنه تظاهر برغبته في الارتباط بي ومساعدتي على العلاج، وبعد سنة من الخطوبة، حدث الزواج، وكانت أجمل سنين عمري، وطلب مني تناول عقاقير منع الحمل حتى لا أنجب بحجة أنه يدخر الأموال تكاليف عملية في عيني ووافقت بدون نقاش “.

وأضافت الزوجة ، فوجئت بتغير معاملة زوجي لي وراقبته حتى سمعته يدخل إلى منزلي وهو يهمس بصوت منخفض ومعه سيدة ” ، ” دخلا الى غرفة نومي، فاتصلت بوالدي على الهاتف المحمول وطلبت منه أن يأتي وعندما تأخر، قررت الاستعانة بجارتي لتكون شاهدة على خيانته لي.

وأكدت في نهاية حديثها ، أن زوجها خرج من المنزل قبل وصول والدها لكن جارتها شاهدت كل شيء وأخبرت العائلة بكل ما فعله، وبناء على ذلك اتفقت مع أسرتها على الخلع بعد أن رفض الزوج الطلاق تهرباً من دفع حقوقها المادية.