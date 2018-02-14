4 فوائد صحية لـ ” الرمان “

متابعات(صدى):

للرمان فوائد وأهمية كبيرة لجسم الإنسان، فهي مفيدة لجميع الفئات والأعمار، حيث أقر العلماء من خلال مختلف الدراسات بالأهمية العظمى، والفائدة الكبيرة لها، لذا سنستعرض بعض الفوائد الصحية للرمان.

– يساعد في إنقاص الوزن: يحتوي الرمان على الألياف، التي تجعل الشخص يشعر بالامتلاء، والشبع لفترة أطول، وبالتالي تقلل من عدد مرات الأكل، مما يساعد في فقدان الوزن ومنع حدوث السمنة.

– يقوي الأسنان: بذور الرمان تعمل بشكل رائع، على تعزيز صحة اللثة وتقوية الأسنان، وهي أيضًا فعالة في مكافحة بكتريا الفم؛ لأنها تمتلك خصائص مضادة للميكروبات.

– علاج الالتهابات: تناول بذور الرمان، يمكن أن يساعد، في مكافحة الالتهابات، والاضطرابات الالتهابية، حيث أظهرت الدراسات أن استخدام بذور الرمان، يمكن أن يقلل من الالتهاب والأضرار التأكسدية.

– يقوي الجهاز المناعي: بذور الرمان، بها مضادات الأكسدة القوية، التي تعزز، جهاز المناعة، ويمكنها بفعالية مكافحة البكتريا والفيروسات.