نصائح للمرأة الحامل للإستمتاع بعيد الحب

متابعات(صدى):

عيد الحب هذا العام سيكون مختلفاً بالنسبة إليك، إذ إن الحمل سيجعل الحدث أكثر جاذبية وسيكون لديك فرصة مثالية للاحتفال بعيد العشاق أنت وزوجك وكائن صغير يتحرك في داخلك أكبر برهان على حبكما. كما أنه يوم متميز للاستمتاع بلحظات من الرومانسية “كأسرة”. وهنا بعض النصائح للاستمتاع بعيد حب سعيد.

التوفيق بين عيد الحب ومتطلّبات الحمل

يوم الحب هذا العام سيكون أكثر تميّزاً من المعتاد، عنصر جديد سيدخل على هذا الخط ويحتفل معكما: إنه طفلك المنتظر. مع وصوله، سيكون طفلك على الأرجح محور هذا اليوم . لذلك إن كنت تودين الاحتفال هذا العام وأنت حامل فاحرصي على أن لا تتحمسي كثيراً. لا بد من اتخاذ بعض الاحتياطات من ناحية كثرة الحركة أو الطعام أو غيرها من الأمور. لكن كل ذلك يعتمد على شهر حملك، وحالتك الصحية العامة.

أمسية رومانسية

يوم الحب هو مناسبة مثالية لقضاء ليلة رومانسية لشخصين ونتاج حبهما: امنحي نفسك أمسية في مسرح أو سينما أو حفلاً موسيقياً أو عشاءً مع قائمة طعام خاصة تراعي وضعك كحامل.

مغامرة رومانسية

عندما يولد الطفل، لن يكون لديك الكثير من الوقت لزوجين. وهذا الوضع سيستمر لفترة طويلة. إن لم تكوني في مرحلة متقدمة من الحمل، فيمكنك الاستفادة برحلة متميزة خارج المدينة، وسيساعدك وزوجك على أن تكونا أكثر قرباً من بعضكما بعضاً وتواطؤاً مع وصول طفلك وستمرحان قليلاً.

دلال رومانسي

يمكنكما الاستفادة من لحظات متميزة في هذا اليوم، تبادلا الدلال الرومانسي عبر قليل من التدليك مع بعض الزيوت العطرية التي تساعد على الاسترخاء وهو أكثر ما تحتاجين إليه وأنت حامل. حتى بعض التصرفات الرومانسية البسيطة ستدخل الفرحة إلى قلبيكما بالتأكيد.

التسوق لطفلك

الخروج معاً والسير في الأسواق بحثاً عن أثاث لغرفة نوم الطفل وملابسه… باختصار اقضي بعض الوقت الجميل مع زوجك تحت ذريعة التسوّق للطفل!