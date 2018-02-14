الرياض تستضيف فعاليات المؤتمر السابع لأمراض الصرع

سعيد العجل(صدى):

تنطلق فعاليات المؤتمر السابع لأمراض الصرع التابع للجمعيه السعوديه لأمراض الصرع بالتعاون مع الرابطه الخليجيه لمرض الصرع بقاعه الأميره هيا بجامعه الفيصل في الرياض في يومي السبت والأحد 17-18 فبراير الجاري.

المؤتمر سيكون برعايه كريمه من معالي الدكتور/ محمد الهيازع – مدير جامعه الفيصل و تم تنظيمه من قبل اعضاء اللجنه التنفيذيه للجمعيه السعوديه لأمراض الصرع.

أوضح ذلك الدكتور ماجد الحميد رئيس اللجنه العلميه والتنظيميه للمؤتمر أن المؤتمر سيناقش اخر طرق علاج مرض الصرع و سيكون لديها ورشه عمل خاصه بمناقشه اهم الطرق العلاجيه والجراحيه وكيفيه تطبيقها من مختلف المراكز الصحيه وسوف يناقش المؤتمر أهم المستجدات في مجال امراض الصرع من خلال أخر الأبحاث والدراسات العلمية التي تتعلق بالمرض وانه تم قبول عدد من اوراق البحث العلمي في المؤتمر من قبل أكثر من جامعه محليه.

وأضاف الدكتور ماجد: سيتحدث المؤتمر عن عدد من المحاور من ظمنها مدي شيوع المرض في المجنمع السعودي و اسبابه وايضا سيشارك بالمؤتمر نخبه من الخبراء و الاساتذه المختصين والباحثين في هذا المجال من اكثر من بلد (من أمريكا و بريطانيا وتونس وفرنسا وقبرص وأيضا من عمان والكويت والبحرين ومن داخل المملكة ) والذين سيثرون المؤتمر والبحث العلمي

وسيكون لدينا جلسه بحثيه للتحدث عن اهميه العلاج المتكامل للغذاء وطبيعة المرض في مختلف المراحل العمريه، وأمراض الصرع للأطفال سيكون لديها اهتمام خاص عبر مناقشه اهم الأمراض التي تؤثر علي هذه الفئه العمريه.

ويهدف المؤتمر إلى رفع المستوى العلمي للمشاركين في مجال امراض الصرع وبما يتوافق مع أحدث المستجدات العلمية العالمية وتحقيق الأهداف التنموية في ظل المتغيرات العالمية ولجعلها الاستثمار الأمثل لتحقيق أفضل عائد للصحة والتنمية على المدى الطويل.

