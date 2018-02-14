جمعية الزهايمر تنظم برنامج ” رد الجميل ” في المنطقة الشرقية

علي القرني(صدى):

استضافت مدينة الخبر برنامج ” رد الجميل ” الذي نظمته الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر خلال الفترة من 25-27 جمادى الأولى 1439هـ، الموافق 11-13 فبراير 2018م، بحضور أكثر من 20 شخص من مقدمي ومقدمات الرعاية للإستفادة من طرق التعامل مع مريض ألزهايمر، وذلك بمستشفى المانع العام بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ويعد برنامج “رد الجميل” أحد المشاريع التدريبية التي تعنى بمقدمي الرعاية لمرضى ألزهايمر، وتدريبهم على عدد من المهارات المهمة التي تساعدهم على تقديم الخدمة لذويهم الذي استعرضت فيها الأخصائية شادية باعلي كيف نتعامل مع مراحل المرض المختلفة واحتواء واستيعاب السلوكيات كنوع من التواصل الفعال مع المصاب كما تطرقت لأساليب التغذية والغذاء وآليات التعرف على الألم وسبل الحد من السقوط لدى كبار السن ومرضى ألزهايمر وسلطت الضوء على أعراض التجوال وتأهل مقدمي الرعاية على استراتيجيات ردود الفعل الصحيحة للاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض.

وحظي البرنامج بدعم من مؤسسة العليان الخيرية التي تكفلت بتكاليف تدريب عدد من الشابات اللاتي يعملن في الحقل الصحي في أرقى المراكز العالمية، لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة التي تمكنهن من نقلها إلى مقدمي الرعاية لمرضى ألزهايمر من خلال ورش عمل ومحاضرات وندوات تجوب كافة مدن المملكة.

وتولي الجمعية قطاع التدريب وتطوير الكوادر البشرية اهتماماً خاصاً، من خلال تنظيم وإقامة العديد من الأنشطة وورش العمل التدريبية، والبرامج العملية المتوافرة محليًّا ودوليًّا، لضمان جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

ولمزيد من استفساراتكم يمكنكم التواصل على هواتف الجمعية 0112143838/ 0114100112 أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية على تويتر- انستقرام- فيس بوك – وسناب شات @Saudialzheimer.

