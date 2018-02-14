” التجارة ” تضبط 3 ملايين منتجا مخالفا خلال شهر يناير

عادل الحربي (صدى):

أسفرت الجهود الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار عن ضبط ثلاثة ملايين منتج مخالف خلال الشهر ” يناير ” 2018 في مختلف مناطق المملكة.

ونفذت الوزارة جولات تفتيشية على المستودعات والأسواق والمراكز التجارية ومحطات الوقود ومحال بيع الغاز للتحقق من نظامية أعمال المنشآت لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

وضبطت ” التجارة ” مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر ونظام البيانات التجارية وذلك تزامناً مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ضبط حالات التحايل على الأسعار واختلاف سعر الرف عن الكاشير، ومخالفات الامتناع عن تداول العملات النقدية المعدنية.

وقد تلقت ” التجارة ” خلال ” يناير” 96 ألف بلاغ عبر مركز بلاغات المستهلك بمعدل 3200 بلاغ يومياً وردت للوزارة عبر هاتف المركز على الرقم ” 1900 ” وتطبيق “بلاغ تجاري” والموقع الإلكتروني للوزارة حيث تم العمل على متابعتها وإغلاقها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المتعلقة بجهات أخرى لإحالتها للجهات ذات الاختصاص .

كما حرر مراقبو ” التجارة ” 3 آلاف مخالفة فورية على المنشآت التجارية خلال الفترة نفسها، فيما أحيلت 105 قضايا إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية، وضبطت الوزارة خلال الفترة نفسها 20 ألف شيك موقع على بياض أثناء مداهمة مؤسسة مخالفة تمارس نشاط البيع بالتقسيط دون سجل تجاري.

ونفذت ” التجارة ” خلال الشهر نفسه 5890 زيارة تفتيشية على محطات الوقود، بالإضافة إلى 1164 زيارة تفتيشية على محال ومنافذ بيع الغاز وذلك بهدف التحقق من تزويد المستهلكين بالمنتجات البترولية والتأكد من البيع بالأسعار المعتمدة.

هذا واشتملت المنتجات المخالفة التي ضبطتها الوزارة على 2.75 مليون منتج كهربائي مقلد، و400 ألف مستحضر تجميلي مقلد، و42 ألف مستحضر تجميلي مخالف يتم ترويجه في موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” ، كما تم ضبط 26 ألف عبوة ” فكس ” مغشوش، و17 طن عسل مجهول المصدر.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار اتخاذها كافة الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لضمان سرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، وتنفيذ جولاتها التفتيشية ومباشرة بلاغات المستهلكين بشكل فوري على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى متابعة قيام فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم(1900)، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” أو الموقع الإلكتروني للوزارة.