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بلدية أحد المسارحة تطلق حملة نظافة شاملة بإسكاني الحصمة ورمادة

بلدية أحد المسارحة تطلق حملة نظافة شاملة بإسكاني الحصمة ورمادة
علي القحطاني (صدى):

أطلقت بلدية محافظة أحد المسارحة ، حملة نظافة بإسكاني الملك عبدالله التنموي بالحصمة ورمادة ، لإزالة المخلفات التي تشكل ضرراً على البيئة أو تشوه المنظر العام.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلمان الفيفي , في تصريح بهذه المناسبة , أن الحملة تركز على أعمال النظافة الشاملة والتأكد من النظافة حول الأبنية السكنية ، وإزالة الرمال وتنظيف الشوارع وإزالة التجمعات العشوائية للنفايات الصلبة .

وأشار إلى أن تنفيذ الحملة في إسكاني الحصمة ورمادة سبقه مسح كامل لمختلف الأحياء التي بموجبها تم تسجيل النقاط التي تتطلب تكثيف عمليات النظافة فيها ، مشيراً إلى أنه جرى تخصيص 100 عامل نظافة ، بالإضافة إلى الآليات والمعدات ومراقبي النظافة من أجل تنفيذ عمليات التنظيف الشاملة ، حيث تتضمن سيارات مخصصة لنقل النفايات الصلبة من الأثاث والنفايات كبيرة الحجم ومخلفات البناء.


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