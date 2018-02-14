ترخيص أول تطبيق ذكي لتأجير قوارب النزهة في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلن نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البحري المهندس فريد القحطاني، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإليكتروني، عن دعم الهيئة الترخيص لأول تطبيق ذكي لقوارب النزهة في جدة بعد أن استوفت الشركة المتقدمة كافة الاشتراطات، لافتًا إلى أن أول شركة بتطبيق مرخص لتوجيه قوارب النزهة البحرية ” كريم ” تطلق نشاطها رسميًا في شهر فبراير 2018.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الترخيص سيكفل لأهالي وزوار جدة فرصة حجز القوارب عبر التطبيقات الذكية وبخطوات يسيرة؛ مما يكفل ارتفاع كفاءة التشغيل، ويخفّض كلفة الإيجار إلى 50 % قياسًا على أجر النزهة البحرية الدارج حاليًا.

وقال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن صناعة النقل البحري واعدة بالكثير من الفرص الداعمة للاقتصاد الوطني والمهيأة كذلك لتحقيق فرص كبيرة في التوطين، مضيفًا أن قطاع النقل البحري بالهيئة معني بتنظيم نشاطات النقل البحري على اختلافها.

وأكد ” الرميح ” أن ترخيص هيئة النقل للتطبيقات الذكية لتوجيه المركبات أثبت نجاحًا كبيرًا، وأسهم في صناعة فرصة ثمينة للتوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة للعمل بمركباتهم الخاصة بالدوام الكلي أو الجزئي، وامتدادها إلى النقل البحري مهم لضبط القطاع وتعزيز فرص الاستثمار والتوطين فيه.

ولفت ” الرميح ” إلى أن مدن المملكة الساحلية تزخر بفرص توطين كبيرة بسبب اهتمام المجتمع الساكن والزائر بالأنشطة البحرية بشكل عام، كما يبدي شباب المدن الساحلية في المملكة اهتمامًا كبيرًا بهذه الأنشطة ويمتلكون الأدوات والخبرات اللازمة لتشغيلها، إلى جانب فرصة تحويل هوايتهم إلى مصدر دخل يعود بالنفع على الشاب وعلى اقتصادنا الوطني بشكل عام.