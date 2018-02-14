203 ألف فحص تشخيصي بقسم الأشعة بمستشفى النور التخصصي بمكة

حسين العلي(صدى):

أجرى قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خلال العام الماضي 2017م (203323) فحص تشخيصي وتداخلي في جميع الوحدات بالقسم والتي تشمل الرنين المغناطيسي والأشعة والمقطعية والأشعة التداخلية وتصوير الثدي والموجات الصوتية والطب النووي بالإضافة إلى الأشعة العامة والتنظير الفلوري.

ويعتبر قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى النور التخصصي من أكبر وأحدث مراكز التصوير الطبي على مستوى منطقة مكة المكرمة، حيث يشهد نقلة نوعية هائلة في الخدمات التشخيصية الدقيقة والتداخلية أستفاد منها المرضى والمراجعين في مكة المكرمة والقرى التابعة لها وكذلك زوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين .

وأضافت صحة مكة المكرمة بأن عدد مراجعي العيادات الخارجية بالمستشفى خلال الأربعة أشهر الماضية بلغ 89979 مراجعاً وقد تم تطبيق برنامج أداء الصحة على مدار السبعة الأشهر الماضية ركزت على إدخال المعلومات الصحيحة في حينها بشبكة المستشفى لتحسين المخرجات والاحصائيات وقد تم إنجاز تجمع البيانات وإدخالها في الشبكة وما أدى إلى إنخفاض فترة الإنتظار من 60 يوماً إلى ( 21-24) يوماً في الوقت الحالي.

يُذكر أن العيادات الخارجية تعمل بطاقة (242) عيادة أسبوعياً، وتشمل مختلف التخصصات الجراحية والباطنة والتخصصات الدقيقة وهشاشة العظام والجلطات الوريدية كما تستقبل المرضى المحولين من المراكز التخصصية والمستشفيات في بعض الامراض التخصصية كما تحتوي على عدد من الأجهزة التخصصية في مجال السمعيات والفحص التنفسي واجهزة الليزر والعلاج الضوئي بالإضافة الى العيادات المساندة مثل عيادتين للغيار والجبس والأشعة.