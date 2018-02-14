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إجراء 878 جراحة في مستشفى الوجه العام

إجراء 878 جراحة في مستشفى الوجه العام
محمود البلوي(صدى):

أوضحت صحة تبوك أن مستشفى الوجه العام قدم خدماته عبر طوارئ وعيادات المستشفى خلال العام الماضي لأكثر من 152646مراجعاً منهم ( 69645)مراجعاً تمت خدمتهم في قسم الطوارئ و(83001) مراجعاً قدمت لهم الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية .

وأشارت إلى أن عدد المنومين بالمستشفى بلغ (4394) مريضاً , كما بلغ عدد العمليات الجراحية (878) عملية , فيما تم ولادة (827) مولوداً , إضافة إلى (552) عناية مركزة كبار , كما بلغ مراجعي العلاج الطبيعي (4223) مراجعاً , وبلغ عدد الفحوصات المخبرية (47327) فحصاً والفحوصات الإشعاعية (17307)فحصا.

الجدير بالذكر أن مستشفى الوجه العام تبلغ سعته السريرية (200) سرير ويعد ضمن منظومة المستشفيات الحديثة بالمنطقة .


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