كراني: هناك مؤشر لخير قادم يوم الإثنين المقبل

علي القحطاني (صدى):

أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن هناك مؤشر لخير قادم يوم الإثنين المقبل، حيث يتحرك منخفض جوي باتجاه تركيا متبوع بآخر سيؤديان إلى تواجد وخلق منطقة تخلخل في الضغط شرق البحر المتوسط.

وقال ” كراني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الخريطة السطحية الحالية بعناصرها من غرب أوروبا لوسطها وشرقها وما يهمنا منها منخفض جوي يتحرك في إتجاه تركيا متبوع بٱخر سوف يؤديان لتواجد وخلق منطقة تخلخل في الضغط شرق المتوسط يصل محورها الإثنين 19 فبراير جنوب قزوين وهذه الحالة مؤشر لخير قادم اللهم أغثنا “.