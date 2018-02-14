جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته تعقد اجتماعا تحضيريا

نايف السالم(صدى):

عقدت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مؤخراً اجتماعاً تحضيرياً للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها العشرين، التي ستقام – بمشيئة الله تعالى – تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الفترة من 8 إلى 12 / 6 / 1439هـ في مدينة الرياض.

ورحب الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح في مستهل الاجتماع بمشرفي وحدات المسابقة وأعضائها مثمناً لهم حرصهم وعطاءهم، وحثَّهم على استحضار النية وإخلاص العمل لله تعالى في المهمة الجليلة التي يتشرفون بها.

وأكَّد ضرورة الانسجام بين الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، والتحلي بحسن الخلق، ورحابة الصدر، والابتسامة الدائمة في وجه حفظة كتاب الله تعالى، وبذل كل الجهود احتفاءً بأهل القرآن وتقديراً لهم، مشيرا إلى أهمية استشعار مسؤولية العناية بكتاب الله تعالى، وتكريم أهله، وإجلال حفظة القرآن الكريم، وأن ذلك من إجلال المولى سبحانه.

وأوضح أن الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم تلقى كل الدعم والتشجيع والعناية من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، الذي يتابع أعمال المسابقة بصورة مستمرة، ويوجه بكل ما يخدم أهل القرآن الكريم ويعلي شأنهم.

بعد ذلك نوقش في الاجتماع جدول الأعمال، والتعريف بوحدات المسابقة، والمهام الموكلة إلى كل وحدة، وآلية تنفيذ خطة المسابقة ميدانياً، وسبل تجاوز العقبات.

وفي نهاية الاجتماع عبر الدكتور السميح عن شكره الجزيل لكل العاملين في المسابقة، راجياً لهم التوفيق والسداد في عملهم.