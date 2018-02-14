وزير الحرس الوطني يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

عادل الحربي(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتبه اليوم, سمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري, ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري, والملحق العسكري بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة العميد الركن راشد بن عبيد آل علي.