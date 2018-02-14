أمانة عسير تغلق أكثر من 60 محلا مخالفا في أبها

أبها(صدى):

أغلقت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرقابة الصحية, أكثر من 60 محلاً من المحلات المتعلقة بالصحة العامة بمدينة أبها .

وأوضح مدير الرقابة الصحية أحمد آلِ يعلى أن الجولة الرقابية تأتي ضمن الجوالات التفتيشية الاعتيادية ، حيث رصد المراقبين عدد من المخالفات فيها انعدام النظافة العامة و سوء تداول وتخزين ونقل المواد الغذائية بالإضافة إلى عدم تجديد التراخيص وعدد من مخالفات المتعلقة بدرجات التجميد والتبريد, مشيراً إلى أنه تم بحقهم تطبيق الإجراءات الجزائية النظامية ومنها الإغلاق والتغريم والإنذار .