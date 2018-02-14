سامسونج تعتزم إطلاق ميزة جديدة لتتفوق على آيفونX

نورة الشهري(صدى):

تعتزم شركة سامسونج، إطلاق ميزة أقرب من ميزة ” Animoji ” ، تعمل على التقاط تعبيرات وجه المستخدم بدقة ووضعها على صورة متحركة لشكل إيموجي.

يذكر أن سامسونج، كانت قد أعلنت عن مستشعر للتصوير، يمكنه التقاط ملامح وتعبيرات الوجه بدقة عالية، ما يجعل محاكاة وتقليد حركاته ووضعها على وجه تعبيري سيكون أفضل وأدق.

وموجب هذه الميزة، يمكن للمستخدم الاعتماد على بصمة الوجه لتأمين الهاتف، ولن يكون بإمكان أي شخص فتح هاتفه.

وتأتي الميزة على هواتف سامسونج المقبلة ” جلاكسي s9، وبذلك ستكون الميزة أدق من تلك التي جاءت على متن هاتف آيفون x، حيث أكد الخبراء أنها ستتفوق عليها.