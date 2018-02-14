” الجبير ” يؤكد على دعم المملكة الدائم للعراق

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، على وقوف المملكة الدائم مع العراق بكافة أطيافه وأعراقه، لافتًا إلى أن أمن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها.

وأوضح ” الجبير ” خلال كلمته بمؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت، أن الشركات قامت في مختلف القطاعات في المملكة بتشكيل فرق وتحالفات في مجالات عديدة لتقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار، ليكون عراقًا مستقلًا موحدًا.

وأشار إلى أن مؤتمر إعادة أعمار العراق يأتي في مرحلة مهمة وحساسة تتطلب التعاون والتكاتف من أجل حشد الدعم، لافتًا إلى أن إنشاء المجلس التنسيقي السعودي العراقي، يأتي ضمن مساعي قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى المأمول.