فرقة فيفاء تقدم ” الهصعة ” وتشعل حماس الجمهور بالجنادرية

عادل الحربي(صدى):

أعرب زوار جناح منطقة جازان بمهرجان ” الجنادرية ” في دورته الـ32، عن إعجابهم الشديد بفرقة فيفاء للفنون الشعبية التي أشعلت حماسهم بتقديم فقرات متنوعة.

وقدمت الفرقة أنواع من الفنون الشعبية القديمة المشهورة في منطقة جازان، أبرزها الهصعة، حيث ينقسم مؤدو هذا اللون إلى صفين متقابلين، أو صف واحد، ويبدأون بالتقدم خطوتين ثم التراجع خطوتين مع ترديد أبيات تكون غالباً قصيرة.

كما قدمت الفرقة أوبريت ” إليك وطني ” بلون الهصعة، وكذلك قدم البيت الجبلي عرضًا لأبرز المحصولات الزراعية.