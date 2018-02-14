بالصورة.. بعد تعليق الدراسة.. طالب يمازح والده: ” بابا يالله دوووام “

نايف العضياني(صدى):

على خلفية تعليق الدراسة في منطقة القصيم اليوم الأربعاء بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، مازح طالب والده برسالة كتبها على سيارته داعية إياه إلى الذهاب إلى الدوام.

وكتب الطفل على ظهر سيارة والده التي سيستقلها إلى عمله عبارة لاقت تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: “بابا يالله دوووام”

وتسببت عبارة الطفل، في طرح العديد من التساؤلات حول عدم شمول الموظفين بتعليق الدوامات، مؤكدين أن الأمراض تصيب الجميع والأمر لا يقتصر فقط على المعلمين والطلاب.

وكان الدفاع المدني طالب المواطنين باتباع تعليمات السلامة؛ للوقاية من خطر الرياح والأتربة التي تضرب عددا من مناطق المملكة حاليًا، والتي تتمثل في البقاء بالمنزل، والابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد، وتفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها.