وظائف تعليمية نسائية شاغرة في مدارس أهلية بالرياض
أعلنت مجموعة من المدارس الأهلية بحي المربع في العاصمة الرياض، عن وجود شواغر وظيفية تعليمية للنساء بها.
وأوضحت المدارس أن الوظائف المطلوبة هي: معلمة قاعدة نورانية مجيدة لترتيل القران بتجويد، بالإضافة إلى معلمة رياض أطفال مجيدة لترتيل القران بتجويد أيضًا.
وأشارت إلى المزايا التي ستقدمها لهن هي: أن تحصل الموظفة على راتب 2000 ريال، كما أن وقت العمل من 7 صباحًا إلى 2:30 مساءًا.
وأضافت أنه على من تريد التقديم عليها التواصل معهم على الواتساب على الرقم الآتي: 0504677034
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