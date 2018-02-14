وظائف تعليمية نسائية شاغرة في مدارس أهلية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة من المدارس الأهلية بحي المربع في العاصمة الرياض، عن وجود شواغر وظيفية تعليمية للنساء بها.

وأوضحت المدارس أن الوظائف المطلوبة هي: معلمة قاعدة نورانية مجيدة لترتيل القران بتجويد، بالإضافة إلى معلمة رياض أطفال مجيدة لترتيل القران بتجويد أيضًا.

وأشارت إلى المزايا التي ستقدمها لهن هي: أن تحصل الموظفة على راتب 2000 ريال، كما أن وقت العمل من 7 صباحًا إلى 2:30 مساءًا.

وأضافت أنه على من تريد التقديم عليها التواصل معهم على الواتساب على الرقم الآتي: 0504677034