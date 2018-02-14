القبض على 22 وافدا رغم تخفيهم بخلاطة أسمنت

أبو ظبي(صدى):

قامت السلطات الإماراتية، بإلقاء القبض على 22 شخصًا، تبين من خلال الفحص، أنهم 21 آسيوياً، وفتاة من جنسية أفريقية، مختبئون داخل خلاطة أسمنت تحملها إحدى الشاحنات، حيث عرضوا أنفسهم للخطر، في سبيل الدخول إلى الدولة بطريقة غير مشروعة.

وتم الكشف عن هؤلاء الأشخاص المتخفين، من خلال جهاز آشعة، حيث تم تمرير الشاحنة على جهاز تفتيش الشاحنات بالأشعة السينية، في خطوة اعتيادية، وذلك في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

حيث قامت الهيئة الاتحادية للجمارك، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، بإحباط عملية تهريب نوعية، بمركز جمارك خطم ملاحة الحدودي، فكانت قد عممت على الدوائر الجمركية المحلية، بشأن وجود معلومات عن تهريب أشخاص، باستخدام الحيل والطرق غير المألوفة.