هولندا تطبق قانون حظر التدخين بالمقاهي

أمستردام(صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف الهولندية قرار بإغلاق جميع غرف التدخين الخاصة بالمقاهي والحانات، والتي أنشئت بموجب حظر التدخين الذي طبق في عام 2008 .

ورفعت القضية إلى مؤسسة الهواء النظيف في هولندا ” كلين أير نيدرلاند ” حيث ذكرت في دعواها أنه بالسماح بأماكن التدخين الخاصة، فإن هولندا تخرق شروط اتفاقها مع منظمة الصحة العالمية، والذي تتعهد فيه حكومة أمستردام باتخاذ خطوات من شأنها وقف تعرض الناس للتبغ في الأماكن العامة المغلقة.

وحكم قضاة محكمة الاستئناف فى لاهاى بأن هذا ينطبق على غرف التدخين في المقاهي والحانات، قائلين إنه يمكن لغير المدخنين أن يستشعروا بعض الضغط الاجتماعي للانضمام للمدخنين في غرف التدخين، فضلا عن أن الدخان سيتسرب حتما من الغرف، كما أن العاملين بالمقهى الذين يتعين عليهم تنظيفها سيكونون أيضا عرضة للتبغ.