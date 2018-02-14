” إيران ” تواصل رفضها لنظام ” روحاني ” بعدة مدن

طهران(صدى):

أبدى إيرانيون غضبهم من نظام الإرهاب، الذي يحكم باسم الدين، وذلك خلال مظاهرات احتجاجية لـ” الشبان الشجعان ” ، بالقرب من مسرح العاصمة، وتقاطع ” ولي عصر ” ، يوم 11 فبراير الماضي.

ورفع المحتجون شعارات ” الموت للدكتاتور ” ، واصطدمت قوات الحرس والقمع بهم، في منتزه ” ملت ” ، بمدينة مشهد، وفي العديد من المدن الأخرى، وذلك وفقًا لبيان أصدرته أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أمس الثلاثاء.

ومن الجدير بالذكر، أن النظام القمعي واجه هذه الاحتجاجات الرافضة له، بإجبار بعض المواطنين، على المشاركة في مظاهرة صورية، بنفس اليوم، في ساحة ” آزادي ” بالعاصمة طهران، من خلال تهديدهم بالاعتقال والفصل من العمل، لكنهم أطلقوا صافرات السخرية أثناء خطاب ” روحاني “، وهتفوا ” كذاب.. كذاب ” .

يُذكر أنه وتم اعتقال 5 أشخاص من بينهم امرأتين، على أيدي قوات القمع بمنتزه ” ملت “، كما هاجمت مليشيات ” الباسيج ” في إحدى محطات المترو بالعاصمة طهران شابًا، وهو يهتف ” الموت للدكتاتور”، ” الموت لخامنئي ” .